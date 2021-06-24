Усть-Курдюм может скоро войти в состав Саратова. Об этом на своей странице в Instagram рассказал мэр города Михаил Исаев.

Свои подписи под документом поставили глава города Михаил Исаев, исполняющий обязанности главы Саратовского муниципального района Андрей Шеметов, глава Усть-Курдюмского муниципального образования Рушан Жарков.

— Данный документ был разработан в результате многодневного обсуждения с общественным советом Усть-Курдюма, были учтены все озвученные предложения, — написал Михаил Исаев.

Он пообещал сохранить жителям села все имеющиеся у них льготы.