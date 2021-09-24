Сегодня, 24 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда Саратов» состоялась пресс-конференция, на которой обсудили итоги деятельности туристической сферы за прошедшее лето.

Председатель регионального комитета по туризму Виктория Бородянская подвела итоги по работе туристической сферы. На территории Саратовской области располагается 253 гостиницы, способные единовременно разместить 10,5 тысяч постояльцев. Также на территории региона работало 20 санаторно-курортных организаций, которые, учитывая ковидные ограничения, смогли принять 19 тысяч человек. Большую популярность на территории Саратовской области получили турбазы, принявшие более 80 тысяч человек за сезон.

Кроме того, в регионе проложили более 260 туристических маршрутов. Тенденции экотуризма, отдыха в лесах и сплавов также набирают популярность. Не утратила своей актуальности и сфера круизного отдыха, ее востребованность осталась на том же уровне, что и раньше.

Председатель комитета по туризму при ТПП Саратовской области и директор туристической компании «Лагуна-тур» Дмитрий Анпилогов, рассказал о новых авиарейсах, запущенных из Саратовского аэропорта «Гагарин». Наиболее популярными оказались перелеты из Саратова в Турцию и Египет. Директор сети турагентств TUI Саратов Наталья Власова отметила, что рейсы в Грецию и Хорватию также пользовались активным спросом.