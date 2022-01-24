В Саратове переносят центр «Мои Документы» с улицы Вавилова на Ильинскую площадь.

МФЦ начнет с 1 февраля работать на Шелковичной, 11/15.

При переезде центр «Мои Документы» будет работать с 24 по 31 января на Танкистов, 26а.