Домой Рубрики Новости Саратова МФЦ с улицы Вавилова в Саратове переехал на Ильинскую площадь РубрикиНовости СаратоваСоцсфера МФЦ с улицы Вавилова в Саратове переехал на Ильинскую площадь По Новости Саратова - 24.01.2022 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове переносят центр «Мои Документы» с улицы Вавилова на Ильинскую площадь. МФЦ начнет с 1 февраля работать на Шелковичной, 11/15. При переезде центр «Мои Документы» будет работать с 24 по 31 января на Танкистов, 26а. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Под Саратовом подросток попал в больницу с отравлением токсинами. Прокуратура начала проверку Совет Думы поручил подготовить изменения в законодательство, позволяющие решить проблему бродячих собак В Саратове выявили плохую уборку 54 дворов от снега ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Под Саратовом подросток попал в больницу с отравлением токсинами. Прокуратура начала... Новости Саратова - 24.01.2022 0 Прокуратурой Духовницкого района организована проверка по факту госпитализации подростка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Саратовской области. Так, сегодня, 24 января, в больницу с интоксикацией... Совет Думы поручил подготовить изменения в законодательство, позволяющие решить проблему бродячих... 24.01.2022 В Саратове выявили плохую уборку 54 дворов от снега 24.01.2022 В Саратове ночью продолжат эвакуировать машины, мешающие уборке снега 24.01.2022 Панков ушел на самоизоляцию из-за коронавируса 24.01.2022