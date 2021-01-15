Прокуратура Хвалынска выявила нарушения исполнения требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

В интернете выявили 25 сайтов, где предлагали купить больничные листы и медицинские справки, водительские удостоверения, технические паспорта об осмотре транспортных средств, трудовые книжки.

Зайти на интернет-ресурс мог кто угодно, регистрации не требовалось.

По решению суда материалы признаны запрещенными к распространению в РФ, интернет-страницы заблокированы.