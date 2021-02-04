Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев рассказал об уборке снега и наледи на совещании штаба по уборке области от снега и наледи.

В каждом районе назначены ответственные, составлен перечень необходимых мероприятий. Каждое профильное министерство отрабатывает вопрос с курируемые предприятиями.

Минстрой региона выезжает на места, которые указывают в жалобах граждане.

На сегодняшний день у инспекторов ГЖИ запланировано 98 выездов по проверке содержания дворов.

Предприятия ЖКХ должны вывести технику и рабочих для ликвидации гололедицы.

—Вопрос стоит очень остро. Мы не должны ждать хорошей погоды, нам нужно работать прямо сейчас! — заключил чиновник.