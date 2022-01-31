Михаил Исаев сообщил, что в Солнечном-2 будет построена еще одна дорога.

Она будет проложена по улице Зыбина в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», — информирует пресс-служба мэрии Саратова.

«Дорога соединит улицу Топольчанская и построенную в прошлом году улицу Гришаева. Реализация данного проекта обеспечит транспортную доступность к строящимся микрорайонам и к поселку Расково.

Кроме того, строительство улицы Зыбина создаст предпосылки для проезда через Саратовскую кольцевую автодорогу к южному подъезду к аэропорту Гагарин.

Сегодня начались аукционные процедуры, подрядчик будет определён в ближайшее время», — сообщил подробности строительства трассы глава областного центра.