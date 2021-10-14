Напротив речного вокзала обустраивается сквер Петра I.

Напомню, что несколько лет здесь был просто асфальт, используемый то под парковку, то под размещение ярмарок. Буквально вчера Арбитражный суд Поволжского федерального округа подтвердил законность истребования из чужого незаконного владения данного земельного участка. Проект по благоустройству сквера реализуется при участии социально ответственного бизнеса.

Продолжаются работы по реконструкции и на многоярусной набережной в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Два «этажа» уже открыты для прохода, саратовцы и гости областного центра активно пользуются территорией. Благоустройство на остальных ярусах закончится в октябре.

К сожалению, с Новой набережной на участке от ул. Вольская до ул. 2-ая Садовая подрядчик пока так и не ушёл, работы здесь до сих пор не выполнены в полном объёме и продолжаются по сей день.

Территорию будущей набережной, строительство которой было инициировано спикером Госдумы Вячеславом Володиным и подержано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным вычищают от мусора, а также идёт работа по переезду лодочных баз и очистке дна.

В ближайшие годы мы видим для себя одной из первостепенных задач открытие спусков к Волге вдоль города. Это абсолютно справедливый запрос жителей.