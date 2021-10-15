Сегодня в ходе заседания Саратовкой городской Думы был принят ряд значимых решений.

Самое главное, на мой взгляд, депутаты поддержали увеличение заработной платы тренерам муниципальных спортшкол.

Это важный шаг, который является лишь первым этапом изменения ситуации в отрасли. Данное решение — часть реализации программы «Саратов спортивный», инициированной спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Помимо этого депутаты изменили базовую ставку аренды муниципального имущества, утвердили порядок расчета выкупной стоимости части муниципального земельного участка в случае присоединения к участку, находящемуся в частной собственности, и др.

Также в связи с избранием нового созыва городской Думы по Уставу областного центра должна быть инициирована процедура переизбрания главы муниципального образования «Город Саратов». Депутаты решили, что это случится 17 ноября. До этого времени комиссия будет принимать заявки и рассматривать их.