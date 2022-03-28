Встретился с представителем судовладельцев Андреем Кобзаренко.

Их лодочная база с причалом располагается в пятне застройки новой набережной.

В настоящее время суда незаконно размещены на земельном участке, принадлежащем региону. Маленькие катера, которых осталось 2, предложено перевезти на эллинги, 4 уже перемещены, но и для них предусмотрены места на эллингах. По остальным — необходимо до навигации найти совместное решение. У подрядчика, осуществляющего строительство набережной, должна быть возможность продолжить работу.

В прошлом году было организовано освобождение территории будущей набережной от лодочных баз: всем собственникам маломерных судов, в том числе и вышеупомянутым, были предложены различные варианты переезда, в том числе эллинги, места на Зеленом острове, кто-то нашел место под стоянку самостоятельно. На сегодняшний день с данного участка набережной переехали 7 лодочных баз.