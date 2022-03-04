Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о гуманитарной помощи, собранной в областном центре для жителей Донбасса.

-В это непростое время, когда Россия встала на защиту наших собратьев, проводя миротворческую операцию на Украине, никто не может оставаться в стороне. Помочь тем, кто на протяжении 8 лет находится под гнетом фашизма и унижения, наш святой долг.

Саратов собирает гуманитарную помощь Донбассу. Товары первой необходимости будут направлены непосредственно в Донецкую и Луганскую народные республики.

Многие жители этих территорий уже переехали в города России, но остались и те, кто продолжает защищать свой дом, свою Родину, своё право на свободу и независимость. Саратовцы поддержат их, и в ближайшее время грузовики с помощью двинутся в Донбасс, — написал Исаев.