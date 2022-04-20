Сегодня губернатор области Валерий Радаев подвел итоги социально-экономического развития региона за прошлый год. Мэр Саратова Михаил Исаев написал об этом в своем телеграм-канале:

—Много слов было сказано о развитии промышленности, сельского хозяйства, строительства, поддержки малого и среднего предпринимательства, а также о других направлениях деятельности. Результаты плодотворной работы очевидны, а положительную оценку ей дают жители и эксперты, отмечая нашу область в различных рейтингах.

Хочу отметить, что правительство и лично губернатор оказывают колоссальное внимание Саратову, как центру большой агломерации. Особая помощь ощутима в вопросах благоустройства и создания комфортной городской среды. Например, Саратов принимает значительное участие в реализации национальных проектов. За прошлый год построены новые и отремонтированы изношенные дороги, реконструированы общественные пространства, возведены новые социальные объекты и т.д.

Благодаря совместной работе всех уровней власти для развития региона в целом и областного центра в частности с каждым годом удается сделать всё больше и больше. Взаимодействие между различными структурами крайне необходимо для реализации масштабных и качественных проектов. Впереди много задач, которые, уверен, удастся решить в тесном и конструктивном сотрудничестве.