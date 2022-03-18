Сегодня, 18 марта, мэр Саратова Михаил Исаев вместе с председателем областного правительства Романом Бусаргиным осмотрел обновленный цех по сбору оборудования систем оповещения и управления эвакуацией компании «Рубеж».

Реконструкция помещений была произведена с целью расширения и увеличения в 3 раза объемов производства к 2025 году.

Продукция предприятия пользуется колоссальным спросом, а само производство – высокотехнологично и максимально автоматизировано. В планах у руководства компании, несмотря на какие-либо внешние ограничения, продолжать развитие и наращивать темпы. Предприятие также готово выступить с программой импортозамещения по максимальному обеспечению российского рынка своей продукцией.