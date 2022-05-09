В День Победы мэр Саратова Михаил Исаев и вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин возложили цветы.

В годы Великой Отечественной войны 680 тысяч жителей Саратовской области отправились на фронт защищать свой народ. Более 300 тысяч из них не вернулись домой. Сегодня тысячи саратовцев пришли в Парк Победы, чтобы почтить их память.

-С ветеранами возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны саратовцам и мемориальному комплексу «Журавли». Среди тех, кто пришел на Соколовую гору, очень много маленьких детей. Хорошо, что младшие поколения помнят и чтят великих героев, подарившим нам мирное небо, -написал Бусаргин.