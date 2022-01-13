Мэр Саратова проверяет ход работ по расчистке города от осадков.

«В вечернее время снегопад прекратился, у коммунальщиков есть ночь на то, чтобы расширить дорожное полотно и заняться вывозом. Завтра осадки возобновятся.

Лично выехал проверить ход работ. На улицах работает 353 спецмашины — роторы, комбинированные дорожные машины, погрузчики, малая уборочная техника. 26 бригад сконцентрировано именно на вывоз.

Очистка ведется комплексно с привлечением службы эвакуации и сотрудников ГИБДД.

Хочу обратиться к саратовцам с благодарностью за то, что услышали просьбу воздержаться от поездок на личном транспорте. Это сильно помогло коммунальным службам в расчистке парковочных карманов. Также хочу поблагодарить социально ответственный бизнес, который убирает прилегающие территории и помогает в ликвидации последствий осадков.

Оставляю за собой требование к управляющим многоквартирными домами организациям о расчистке дворовых территорий. Пока работа в данном направлении оставляет желать лучшего.

Впереди еще много работы», — сообщил Михаил Исаев.