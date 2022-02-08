Январские итоги медиарейтинга глав столиц субъектов ПФО показали существенное улучшение позиций мэра Саратова.
Согласно данным компании «Медиалогия», медийный индекс Михаила Исаева составил 6 480. Таким образом, мэр Саратова занял вторую строку рейтинга, индекс в котором формируют упоминания в СМИ.
Первая строка в январе 2022 года оказалась у мэра Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, набравшего 10 566.
Третьим стал — глава администрации Уфы Сергей Греков с индексом в 5 590.
Исаеву удалось войти в тройку лидеров в том числе благодаря следующим медийным событиям января:
— глава областного центра подписал постановление об организациях, ответственных за благоустройство и уборку в районах города,
— Исаев наказал ответственных за некачественную уборку города от снега,
— мэр Саратова выделил земельный участок под строительство нового троллейбусного депо, которое позволит разгрузить территорию Кировского депо.