Глава Саратова Михали Исаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

— Сегодня в России отмечается День работников скорой медицинской помощи.

Надо признать, что медработник — это не просто профессия, это дело всей жизни. Самоотверженно трудиться ради спасения жизни другого, не жалеть себя, ставя во главу здоровье своих пациентов, отвечать на вызовы независимо от времени дня и ночи, выезжать в любую погоду и на любые расстояния – это принципы, по которым живут работники скорой помощи.

Желаю врачам, фельдшерам, медсестрам, медбратьям, водителям и всем сотрудникам скорой помощи счастья, здоровья, позитива и благополучия! — написал мэр города.