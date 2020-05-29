Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о том, что предпринимается со стороны муниципалитета в этом направлении.

— Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем обращении к региональной власти и руководителям муниципалитетов Саратовской области напомнил о том, что под лежачий камень – вода не течет.

Абсолютно согласен с Вячеславом Викторовичем и благодарю за конструктивную критику. Саратов не просто ждет помощи из вне, но и прилагает все возможные усилия, чтобы попасть в различные федеральные программы и национальные проекты, привлекает инвесторов, за счет местного бюджета в силу возможностей решает городские проблемы. Но очевидно, что этого недостаточно.

Мы усилим работу по повышению доходной части бюджета, будем больше и жестче работать с предприятиями и организациями по повышению трудовой и налоговой дисциплины, по легализации оформления на работу сотрудников и повышению уровня их заработной платы. Так, подобной деятельностью в 2019 году нам удалось привлечь в местный бюджет 75 млн рублей.

Со стороны администрации мы усилим работу по поиску источников финансирования, как внутри муниципального образования, так и за счет участия в различных проектах.

Привести Саратов в порядок в течение 3-5 лет – это задача, которую мы ставим перед собой: отремонтировать дороги, тротуары, обустроить для горожан максимальное количество общественных пространств, сделать областной центр комфортным и уютным. Мы будем делать всё, чтобы изменить город в лучшую сторону, — заявил Михаил Исаев.