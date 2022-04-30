Вчера стало известно, что наш регион в 2023 и 2024 году получит финансирование на строительство пристройки к школе 66 им. Н.И. Вавилова в пос. Юбилейный.

Это стало возможно благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Расширение образовательного учреждения в активно развивающемся микрорайоне крайне необходимо. Жители давно просили об этом.

В марте муниципалитетом было начато проектирование пристройки на 877 мест. В настоящее время разработана концепция здания, посадка объекта на местности, выполнены геодезические испытания, проводится расчет нагрузок на коммуникация для дальнейшего получения технических условий от ресурсоснабжающих организаций.

Перед подрядной организацией стоит задача передать нам проектно-сметную документацию до конца сентября.