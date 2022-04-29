Состоялась торжественная церемония вручения ленты и знака Почетного гражданина города Саратова Народному артисту СССР Юрию Симонову.

Масштаб личности и таланта почетного профессора саратовской консерватории известны далеко за пределами нашего региона.

Юрий Иванович в 1970 году был назначен главным дирижером Большого театра СССР, занимал этот пост рекордные 16 лет.

В 2017 году он учредил ежегодную премию для лучшего учащегося Центральной детской музыкальной школы Саратова под названием «Стремись стать рыцарем и защитником классической музыки».