Глава Саратова прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможных заказчиках «Гарпуна партии».

— Сегодня из СМИ узнал подробности истории 15-летней давности.

Дело о статье «Гарпун партии» в 2007 году было громким, активно обсуждалось и муссировалось. Ее автор был осужден за клевету, он даже принес публичные извинения. Но имена заказчиков всё это время были неизвестны.

Прочитал, что к этой истории может иметь отношение экс-депутат Василий Максимов. Если найдутся подтверждения тому, что бывший коллега вёл подрывную деятельность, то хочется спросить – почему за столько лет не нашел в себе смелости признаться в этом и объясниться?!

Как все эти годы он продолжал улыбаться человеку, против которого всё это затеял? Неужели совесть не мучила и давала по ночам спокойно спать?!

Он был членом партийной команды, публично разделял точки зрения, а за спиной, получается, раздувал провокации и играл по своим правилам. Не ожидал…, — признался Михаил Исаев.