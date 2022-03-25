Мэр Саратова Михаил Исаев вместе с председателем областного правительства Романом Бусаргиным посетили полиграфический комбинат.

-Позиция муниципалитета, озвученная еще осенью, о недопустимости реализации имущества данного предприятия — не изменилась. Мы по-прежнему считаем, что полиграфкомбинат может обеспечивать своей продукцией образовательные учреждения, предоставлять услуги печати редакциям газет и журналов. Спрос на это в нашей области есть.

Сохранить предприятие и рабочие места — общая задача всех уровней власти. Планов по изменению вида разрешенного использования земельного участка под полиграфкомбинатом нет и быть не может. Муниципалитет сохраняет все промышленные зоны в городском округе, чтобы развивать в дальнейшем производства для обеспечения рабочими местами саратовцев, — написал глава города.