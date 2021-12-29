Мжр Саратова Михаил Исаев лично осмотрел место ЧП.

Напомним, 29 декабря в центре Саратова горела школа номер 18, в которой учился Олег Табаков.

После осмотра сгоревшего помещения учебного заведения Исаев сообщил:

— В связи с произошедшим пожаром в школе 18 поручено первому заместителю главы администрации Дмитрию Алексееву и руководителю районной администрации Алексею Постнову принять меры по сохранению тепла в здании. Вечером будут выработаны решения по дальнейшей эксплуатации объекта.

Предварительная причина пожара в школе — неисправность электропроводки. Пожар обошёлся без пострадавших.