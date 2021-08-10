Сегодня в ходе рабочей поездки Вячеслав Володин посетил несколько объектов в Саратове.

— При ознакомлении с планами по реконструкции Детского парка, по которому предпроектное решение мы разрабатывали совместно с жителями, Вячеслав Викторович заявил о запуске новой программы по ремонту дворов.

Это очень проблемный вопрос для Саратова. В областном центре высокая потребность в реконструкции дворовых территорий. Объективно, такие затраты жители сами не смогут осилить.

В ближайшее время мы проработаем уже имеющиеся заявки и обращения, актуализируем перечень, проведем совещания по данному вопросу. За осенне-зимний период нам нужно максимально подготовить всю необходимую документацию, чтобы после окончания ремонта тротуаров приступить к обновлению дворовых территорий. В первую очередь это коснется Ленинского, Октябрьского, Волжского и Фрунзенского районов, затем уже Кировского и Заводского.

После реконструкции Детского парка — это место станет более популярным, поэтому предложение о расширении пешеходной зоны до него — обосновано и логично. Равно как и то, что въезд в город должен выглядеть достойно. Сейчас это квартал ветхого жилья на Предмостовой площади, которое предстоит расселить. На этом месте должна появится зона отдыха, а дороги стать шире, чтобы решить проблему с заторами, — написал в своем аккаунте в Инстаграм Михаил Исаев.