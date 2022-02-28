Глава Саратова Михаил Исаев выступил с заявлением:

-Каждый день муниципалитет занимается благоустройством, предпринимает все возможные шаги для того, чтобы делать Саратов и жизнь горожан лучше. Да, не все идеально. Да, есть над чем работать и куда стремиться. Но мы не сидим сложа руки, а круглосуточно стараемся сделать так, чтобы вывести городской округ в число лучших.

Но сейчас не об этом. Видя, что происходит, какие высказывания витают в соцмедиа, не могу промолчать.

У нас одна страна, одна Родина. Мы все здесь выросли, здесь похоронены наши деды и прадеды, благодаря которым в свое время было отвоевано мирное небо над головой.

И что мы можем сейчас наблюдать? Ряд деятелей культуры, среди которых заслуженные уроженцы нашего региона, стали заявлять о том, что они стыдятся своих корней, своей истории, своей страны. Это самое настоящее предательство! Это нам стыдно за таких «именитых земляков»!

Сейчас, когда такая угроза нависла над безопасностью братского народа, а в отношении нашего государства вводятся различные ограничения, мы должны сплотиться.