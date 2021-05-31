Сегодня, 31 мая, в ходе оперативного совещания глава Саратова Михаил Исаев озвучил ряд поручений для городских чиновников.

Это проработка передачи полномочий по обслуживанию остановочных павильонов муниципальным коммунальным учреждениям, осуществляющим содержание улично-дорожной сети, организация продуктивного, безопасного и интересного летнего отдыха для детей, проверка легальности и безопасности уличных детских аттракционов, усиление работы по предъявлению исков по незаконному обогащению за несанкционированное использование муниципального имущества.

Еще необходимо приступить к активным проверкам в рамках переданных полномочий Госжилинспекции в связи со вступлением в силу решения областной Думы об изменении бюджета, проанализировать возможность использования зданий бывших авиационного и монтажного техникумов под размещения школ, незамедлительно устранить в рамках гарантийных обязательств недочёты по отремонтированным в прошлом году тротуарам. И максимально проинформировать местных жителей о плановом отключении воды в Волжском районе города, проработать весь перечень необходимых сопутствующих мероприятий.