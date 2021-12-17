16 декабря глава областного центра Михаил Исаев встретился с представителями научного сообщества в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

На мероприятии присутствовали министр по делам территориальных образований региона Сергей Зюзин, начальник департамента Саратовского района Андрей Шеметов, директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев и эксперты.

Участники встречи обсудили возможные пути взаимодействия и поддержки, а также перспективы от расширения территории муниципального образования «Город Саратов».

Михаил Исаев рассказал всем присутствующим о проделанной работе в части преобразования территории, а также сообщил о намеченных планах по развитию. Он напомнил, что с 1 января 2022 года Саратовский район как отдельная административная единица перестаёт существовать и становится седьмой территорией муниципального образования «Город Саратов».

— Границы между Саратовом и Саратовским районом стёрты уже давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане едут в областной центр на работу, учёбу, в магазины. Поэтому развивать данные территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура. Саратов сегодня — центр большой агломерации, обладающий колоссальным кадровым и научным потенциалом. И в этом вопросе крайне важна экономическая связность территорий, – отмечает он.

По словам Михаила Исаева, благодаря преобразованию территорий открылись новые возможности как для сельчан, так и для городских жителей. Например, большие земельные участки позволят заниматься комплексной застройкой, будут более привлекательны для инвесторов.

В рамках встречи Сергей Зюзин выразил благодарность представителям Президентской академии за сотрудничество и поддержку на пути расширения границ.

— Мы пошли по пути преобразования и создания единого муниципального образования для того, чтобы решать те вопросы, которые стоят на стыках территорий, граничащих между собой. Те возможности, которые у нас были определены законодательством, с точки зрения сохранения льгот для жителей, действительно оказались реальными, – отметил он.

— У нас есть возможность подключиться к этой большой работе путём развития отдельных направлений, – обратился Виктор Чепляев к сотрудникам Поволжского института управления РАНХиГС. В свою очередь представители научного сообщества смогли задать интересующие их вопросы, а также высказать своё мнение о возможном взаимодействии и поддержке.