Совместно с представителями областного подразделения МЧС России сегодня мэр Саратова Михаил Исаев провел совещание по вопросам противопожарной безопасности на территории Саратова.

В области региональным правительством объявлен особый противопожарный режим. В данный период установлены дополнительные требования к пожарной безопасности.

Городские ведомства регулярно проводят ряд мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности. Однако, сводки экстренных служб говорят, что этой работы зачастую недостаточно.

Михаил Исаев акцентировал особое внимание подчиненных на нескольких моментах:

1. Уборка мусора, сухих веток, покос травянистой растительности и камыша. Сухая трава или камыш могут стать причиной крупного пожара, поэтому необходимо принять комплекс мер по недопущению подобных случаев.

2. Территория Саратова стала больше за счет сельских населенных пунктов. В этой связи особое внимание необходимо обратить на опашку вокруг сел и деревень на границе с лесными и степными участками.

3. Впереди достаточно длительные майские праздники. В эти дни, когда многие жители выезжают за город, на дачи и на природу, необходимо ответственно подходить к вопросам безопасности как человека, так и безопасности окружающей среды. Для этого нужно усилить информирование граждан о недопустимости разведения костров, о том, что это может привести к чрезвычайным ситуациям.