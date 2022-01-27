На прошлой неделе в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялось заседание Президиума Совета ректоров высших учебных заведений Саратовской области.

В заседании приняли участие глава администрации муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев, министр образования Саратовской области Михаил Орлов, начальник ЦПЭ ГУ МВД России по Саратовской области, полковник полиции Станислав Скородумов.

Основной темой заседания стала проработка вопроса строительства студенческих общежитий. Уже не первый год остро стоит вопрос нехватки мест в студенческих общежитиях, а те здания, которые есть, нуждаются в реконструкции, так как не соответствуют современным стандартам. По итогам рассмотрения было принято решение о взаимодействии представителей вузов и администрации города Саратова. Михаил Исаев предложил создать рабочую группу, в которую вошли бы представители от каждого вуза и специалисты администрации города, чтобы заняться проработкой как варианта точечной застройки, так и создания кампусов.

— Муниципалитет готов предоставить земельные участки под строительство новых корпусов. Это может быть точечная застройка в разных районах города и реконструкция уже имеющихся зданий либо в перспективе строительство студенческих кампусов со всей необходимой инфраструктурой, включая и зоны отдыха, и спортивные зоны, – отметил Михаил Исаев.

Предложение по строительству студенческих кампусов было поддержано всеми присутствующими. Этот проект не только объединил бы студентов разных вузов, но и дал возможность проведения различных межвузовских конференций и мероприятий, например, таких, как Студвесна.

На заседании было решено, что строительство студенческих кампусов не только решит проблему с местами для проживания студентов, но и позволит учебным заведениям отдать освободившиеся земли муниципалитету.