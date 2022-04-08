Мэр Саратова Михаил Исаев осмотрел состояние общественных территорий, благоустроенных в прошлые годы в Заводском районе, — сквер Гагарина и сквер Расковой.

Данные зеленые зоны в настоящее время обслуживает «Дирекция парков и скверов». Директор учреждения доложил о том, как объекты эксплуатировались в зимний период, каким образом осуществляется благоустройство территорий сейчас, а также про планы по содержанию и усовершенствованию.

—Судя по количеству посетителей, скверы крайне востребованы среди местных жителей и гостей района. Все площадки и функциональные зоны используются в полном объеме. Завтра здесь пройдут масштабные субботники, — написал глава города.