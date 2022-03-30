Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 30 марта, опроверг информацию, опубликованную в издании «Взгляд-Инфо».

В своем телеграм-канале мэр сообщил, что в саратовском СМИ появилась информация «из области фантастики».

-Открыто заявляю о том, что в моей команде никакого Антона Похазникова нет. Более того, с должности руководителя муниципального учреждения человек с такой же фамилией и именем был уволен после многочисленных замечаний в его адрес, — написал чиновник.

Он отметил, что не имеет отношения к событиям, которые описаны в статье издания и обратился к интернет-изданию с просьбой прекратить подобные действия.

-Добиваться читаемости надо профессионализмом, а не распространением фейков, — напомнил журналистам издания мэр.