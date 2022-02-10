Михаил Исаев подверг жесткой критике глав районных администраций за слабый контроль за вверенными территориями.

«Двое суток продолжался обильный снегопад в областном центре. Руководители территориальных подразделений должны в такие периоды с 5 утра совершать объезды районов, чтобы владеть полной картиной и распределять задания для переданной техники. Особое внимание нужно обращать на маршруты общественного транспорта», — устроил разнос подчиненным мэр.

Также Михаил Исаев поручил первому заместителю Дмитрию Алексееву провести служебную проверку и выяснить, почему не были оперативно расчищены трамвайные пути, что привело к остановке нескольких маршрутов.

«Выработайте механизмы, чтобы избежать подобного впредь! Весь общественный транспорт должен ходить по графику», — цитирует главу Саратова пресс-служба мэрии.