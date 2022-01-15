На оперативном совещании по уборке председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александр Гусев доложил, что с начала года в Саратове выпало 160% от месячной нормы осадков.

Сегодня, 15 января, в работах по расчистке городского округа планируется задействовать 779 единиц техники и 5693 дворников:

⁃ уборкой дорог и тротуаров занимается 307 спецмашин;

⁃ управляющие многоквартирными домами организации привлекли к очистке дворов 1704 дворника и 182 единицы техники;

⁃ торговые и промышленные предприятия убирают прилегающие территории при помощи 2946 рабочих и 121 спецмашины;

⁃ муниципальные объекты соцсферы расчищают 844 технических работника и 169 техники различной габаритности.

По состоянию на 9.00, в городе функционируют все автобусные и троллейбусные маршруты. Расчистка путей следования трамваев 2, 5, 7 продолжается, остальные вагоны работают на линиях. Что касается сельских населённых пунктов, все маршруты общественного транспорта запущены, однако из-за перемётов на подъездных дорогах автобусам не удалось по графику попасть к 4 посёлкам. В настоящее время техника направлена на расчистку, транспорт в ближайшее время вернётся к штатному расписанию.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Из-за резкого потепления и большого снежного покрова мэр Саратова Михаил Исаев поручил особое внимание уделить состоянию кровель. Все скатные крыши необходимо оперативно огородить и продолжить работы по их расчистке, а также по ликвидации сосулек.

Большое количество жалоб поступает по вопросам очистки дворов и неудовлетворительной работы УК, ТСЖ, ЖСК.

В итоге мэр отправил глав районных администраций лично проверять состояние дворовых территорий и принимать меры в отношении недобросовестных управляющих организаций.