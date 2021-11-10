Сегодня, 19 ноября, Михаил Исаев подал заявку на должность главы Саратова. Об этом сообщается в видео, опубликованном в официальном телеграмм-канале городской администрации.

Помимо Михаила Исаева заявку на эту должность подали еще несколько человек – нынешний глава Волжского района Владимир Бьятенко, глава отделения партии «Общероссийский народный союз» Павел Галактионов, глава организации «Граждане за порядок в коммунальном хозяйстве» Роман Антонов и экс-руководитель организации защиты прав собственников Илья Чиричкин.

Крайний срок подачи заявки – 1 октября.