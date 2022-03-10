После длительного перерыва более суток в Саратове не прекращается метель и пурга.

Вечером в городе наблюдались сильные пробки из-за снижения скоростного режима и ДТП. По прогнозам синоптиком, осадки стихнут только завтра к вечеру.

Поручил руководителям территориальных подразделений мэрии, у которых теперь имеются в наличии все необходимые ресурсы, лично контролировать ход ночной уборки районов города.

Проезд по маршрутам общественного транспорта и подходы к остановкам к утру должны быть обеспечены.

По возможности прошу саратовцев отказать завтра от поездок на личном автотранспорте.