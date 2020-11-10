Сегодня, 10 ноября, в администрации Саратова мэр города Михаил Исаев подписал соглашение о присоединению Александровского и Багаевского МО, а также Красного Текстильщика к городу.

В нем приняли участие главы указанных муниципальных образований, в том числе глава Саратова Михаил Исаев, глава Саратовского муниципального района Иван Бабошкин, а также председатель Саратовской городской Думы Виктор Малетин.

Напомним, процедуру преобразования инициировал совет Красного Текстильщика в сентябре, представительным органам МО предложили провести слушания по данному вопросу.

Мэр отметил, что население высказывало много вопросов и опасений, были направлены запросы в различные федеральные структуры и региональные ведомства, в ответ получены письма с официальными позициями по всем озвученным беспокоящим пунктам.

Подтверждением тому, что негативных последствий для жителей сельских территорий не будет, стал ответ из комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления государственной думы.