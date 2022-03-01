Полномочия центральных структур-комитетов переданы администрациям новых территорий. Об этом заявил на сегодняшнем заседании Саратовской городской Думы мэр города Михаил Исаев.

Сегодня, 1 марта, на заседании глава Саратова отметил увеличение уровня работы на муниципальном уровне. По его словам, главной причиной тому стало расширение территорий.

Мэр подчеркнул, что это «переломный момент», ведь, последние 12-15 лет в работе ведомств наблюдалась централизация, а теперь полномочия переданы главам районных администраций.

Что касается координации деятельности переданных полномочий, то данная задача останется за мэрией.