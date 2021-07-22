Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко провел рабочее совещание по вопросам, затрагивающим права жителей Саратова.

В работе совещания приняли участие: глава Саратова Михаил Исаев, руководители комитетов администрации города, прокурор Саратова Михаил Енишевский, работников аппарата прокуратуры области.

Проверки показали, что администрации Саратова не предприняли никаких мер насчет того, что некоторые подрядчики своевременно не приступили к ремонту тротуаров. С одним из них расторгнут по соглашению сторон вместо внесения допустившего просрочку исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков.

Все эти факты привели к отставанию от календарного графика выполнения работ на улицах: Большая Горная, Навашина, Жуковского, Железнодорожная, Большая Казачья и Хользунова.

Не выбран способ управления в 300 многоквартирных домах, есть проблемы с контейнерными площадками для сбора отходов, органы местного самоуправления не исполнили 325 судебных актов. Мэрия также не понуждает ООО «КВС» выполнять взятые в рамках концессии обязательства.

Кроме того, ряд строящихся домов для переселенцев имеет низкую степень строительной готовности.

Прокурор Саратовской области объявил предостережение о недопустимости нарушений закона главе Саратова Михаилу Исаеву.

Устранение выявленных в ходе проверок нарушений взял на личный контроль Сергей Филипенко.