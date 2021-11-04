В ночь с 3 на 4 ноября в Саратове горело здание гостиницы «Россия» на проспекте Кирова. Мэр Саратова Михаил Исаев отметил, что муниципалитет окажет содействие в восстановлении памятника.

— Сегодня ночью произошло страшное событие. В результате пожара была утрачена часть памятника культурного наследия — бывшего здания гостиницы «Россия».

Площадь возгорания составила 1700 квадратных метров и, к счастью, никто не пострадал. Объект находится в частной собственности, в последнее время владельцы предпринимали шаги по сохранению аварийного здания. Что послужило причиной пожара — скажут эксперты. Со стороны муниципалитета будет оказано необходимое содействие в проведении разбирательств и в дальнейшем восстановлении памятника, — заявил мэр.

Напомним, что здание гостиницы, построено в 19 веке и является памятником архитектуры. Оно заброшено уже не первый год, и горит тоже не впервые.