Сегодня, 18 июля, мэр Саратова Михаил Исаев высказался о судьбе сквера Петра I.

— Решение о том, что здесь нужна зона отдыха было принято исходя из обращений горожан. Судебные инстанции поддержали просьбу по возврату земельного участка в федеральную собственность. После освобождения площади можно приступать к благоустройству. Во время посещения объекта предприниматель Эдвард Арзуманян сообщил, что готов оказать содействие в создании сквера и высказал намерение оплатить установку детской и спортивной площадок, а также туалета с комнатой матери и ребёнка, — отметил он.

Градоначальник поручил в ближайшее время вместе с общественностью обсудить предпроектное и планировочное решения, необходимый функционал зон сквера, а также внешний вид памятника великому российскому императору, который обязательно должен появиться здесь.

Напомним, ранее на этот объект обращал внимание председатель ГД Вячеслав Володин. Он предложил местным властям более детально проработать концепцию развития этого места отдыха, учесть потребности всех жителей.