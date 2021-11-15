Глава Саратова Михаил Исаев поручил городской администрации подготовиться к выпадению снега, а также озвучил несколько других поручений на оперативном совещании 15 ноября.

Главе администрации Дмитрию Алексееву было поручено проверить готовность муниципальных коммунальных служб, а также управляющих компаний многоквартирных домов к выпадению осадков.

Также мэр сказал о необходимости завершения вскрышных и дорожно-ремонтных работа в связи с наступлением сезона снегопадов.

Кроме того, глава города поручил поставить на контроль реализацию национальных приоритетных проектов.