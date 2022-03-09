Сегодня, 9 марта, глава города Михаил Исаев провёл оперативное совещание, начав с обращения к подчиненным и ряда поручений.

— Официально рабочая неделя будет короткой, но хочу вам напомнить, что у нас с вами нет выходных, а день недели не имеет значения, — написал он.

Он отметил, что из-за беспокойства людей на полках магазинов не осталось отдельных видов товаров.э

Поэтому Исаев поручил экономическому блоку совместно с руководителями территориальных подразделений продолжить мониторинг наличия товаров и цен на них, итоги анализа направить в профильные ведомства.

Информационному блоку поручено усилить разъяснительную работу среди населения, используя всевозможные механизмы донесения сообщений.

Коммунальным службам поручено оперативно устранять последствия осадков.

—На прошлой неделе была нестандартная погода в виде ледяного дождя, что привело к остановке троллейбусов. Прогнозируемый трехдневный снегопад не должен привести к подобным сбоям в работе общественного транспорта, — добавил он.

Также глава города потребовал от подчиненных ускоряться по аукционным процедурам по всем направлениям деятельности.