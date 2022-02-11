Мэр Саратова Михаил Исаев поручил контрольно-счетной инициировать проверку деятельности муниципальных бюджетных учреждений, занимающихся уборкой города: «Дорстрой», «Спецавтохозяйство по уборке города», «Служба благоустройства города».

-Сейчас запущен юридический механизм передачи учреждений районным администрациям для повышения эффективности деятельности по содержанию улично-дорожной сети. Три учреждения созданы с ноля, а три существующих ожидает реорганизация. Считаю, что территориальные подразделения, забирая себе предприятия, должны владеть полной картиной происходящего в организациях. В этой связи обратился к руководителю контрольно-счетную палаты с целью проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том числе использования средств, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, — заявил Исаев.