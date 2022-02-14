Мэр Саратова Михаил Исаев отреагировал на жалобы горожан на завышенные суммы в платежках за отопление.

Он написал, что аналогичные случаи были в 2021 году, когда вина лежала на УК.

-После разбирательств был сделан перерасчет. Пока обращения точечные и не носят массовый характер. Однако, считаю необходимым уже сейчас инициировать проверку в отношении УК, ТСЖ, ЖСК и энергетиков, тем более, что муниципалитет наделен полномочиями в сфере жилищного контроля, — рассказал глава Саратова.

Исаев поручил поставить тему на постоянный контроль.