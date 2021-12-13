Сегодня, 11 декабря, в ходе оперативного совещания главой Саратова Михаилом Исаевым был озвучен ряд поручений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Глава города поручил ускорить работу по реализации программы по переселению из аварийного жилья и выстроить четкую логистику по этому вопросу. Также в связи с изменением областного законодательства проработать механизмы проведения аукционов на использование земельных участков под размещение ряда объектов.

Помимо этого, Исаев поручил заместителям главы администрации и руководителям структурных подразделений вести прямые эфиры, выстраивать больше коммуникаций с жителями. Совместно с региональным министерством было поручено проработать вопрос понижения стоимости проезда в общественном транспорте на присоединенных территориях.

Также необходимо актуализировать программу по сохранению объектов культурного наследия, представить предложения по механизмам содержания и капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся памятникам и проинвентаризировать будущее пешеходное кольцо, длина которого составит 11 км.

Также в ходе совещания был представлен начальник департамента Саратовского района Андрей Шеметов. Он приступит к работе с 14 декабря.