Мэр Саратова Михаил Исаев отдал ряд распоряжений своим подчиненным, сообщает пресс-служба городской администрации.
Глава города поручил расчистить крыши зданий от снежных подушек, которые могут нести угрозу в связи с потеплением.
Доложить об опасных местах в районах Саратова, где имеются незакрытые люки, колодцы и незавершенные вскрышные работы.
Главам районов поручено взять под личный контроль снос расселенных домов и проконтролировать соблюдение всех норм.
Усилить отлов бродячих собак.
Также Мэр сделал замечание коммунальным службам за плохую расчистку снега в частном секторе. Он отметил, что из Агафоновки, Воробьевки и других районов поступают жалобы от жителей.