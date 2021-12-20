Мэр Саратова Михаил Исаев отдал ряд распоряжений своим подчиненным, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава города поручил расчистить крыши зданий от снежных подушек, которые могут нести угрозу в связи с потеплением.

Доложить об опасных местах в районах Саратова, где имеются незакрытые люки, колодцы и незавершенные вскрышные работы.

Главам районов поручено взять под личный контроль снос расселенных домов и проконтролировать соблюдение всех норм.

Усилить отлов бродячих собак.

Также Мэр сделал замечание коммунальным службам за плохую расчистку снега в частном секторе. Он отметил, что из Агафоновки, Воробьевки и других районов поступают жалобы от жителей.