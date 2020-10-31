Прошло уже как минимум полгода с начала коронавирусной пандемии в Саратове, а рост заболеваемости так и не снижается. В октябре он даже наоборот — увеличился.

Глава Саратова Михаил Исаев в своем аккаунте в соцсети Instagram рассказал о поручении заместителю по городскому хозяйству и руководителям профильных структурных подразделений ужесточить контроль за дезинфекцией поверхностей в местах массового скопления людей.

Особенно это касается транспорта и многоквартирных домов — лифтов, входных дверей, перил.

Коммунальщикам, управляющим жилым фондом организациям и транспортным компаниям нужно также не забывать об обработках.