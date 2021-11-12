Накануне, 11 ноября, в Саратове состоялось совещание по вопросам инвентаризации муниципального имущества, на котором мэр Саратова Михаил Исаев раскритиковал ход инвентаризации электротехнического оборудования.

Как заявила председатель комитета по управлению имуществом Светлана Чеконова, договор на проведение инвентаризации заключен, но процент выполненных работ низок в связи с трудностями взаимодействия с арендатором ЗАО «СПГЭС».

В ответ на это глава города назвал показатели работ отвратительными и заявил, что если ситуация не решится, то надо будет принимать меры, вплоть до санкций и расторжения контракта с арендатором.

— Надо понимать, что в первую очередь речь идет об энергетической безопасности жителей. Горожане должны получать качественную услугу, а для этого, в том числе, мы должны знать о состоянии имущества, — заявил Михаил Исаев.