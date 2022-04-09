Несмотря на то, что погода скорректировала планы по проведению субботника, коммунальные службы продолжают работу по благоустройству в штатном режиме, — собщает мэр Саратова Михаил Исаев.

В ходе заседания штаба по уборке города городские власти подвели итоги того, что было сделано за неделю.

Как доложил председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александр Гусев, за отчетный период было окрашено более 500 опор, помыто свыше 3000 таких объектов, отремонтировано порядка 100 остановочных пунктов. Ямочный ремонт произведен на 2995 погонных метрах дорог. В течение недели также велась масштабная работа по покраске, выравниванию, помывке и замене дорожных знаков. Помимо этого, 152 безнадзорные собаки были отловлены с улиц города.

— Потребовал начать высадку зеленых насаждений, погодные условия позволяют приступить к данному направлению деятельности, — особо отметил Михаил Исаев по итогам заседания.