Сегодня, 21 ноября, мэр Саратова Михаил Исаев провел выездное совещание на стадионе “Спартак”.

Он отметил, что угол пандуса на объекте будет изменен в течение следующей неделе.

—Заказчик должен выяснить у проектной организации почему были приняты такие решения, а также не допускать подобного впредь. Работы по организации поверхностного водоотведения необходимо провести в ближайшее время. Стоянок на объекте быть не должно, — отметил глава города.

Он попросил саратовцев и сотрудников управления по физической культуре и спорту города подготовить предложения по наполнению зоны для занятий.

И поддержал председателя ГД Вячеслава Володина в критике к некоторым решениям на объекте.