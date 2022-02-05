Сегодня, 5 февраля, в связи с резким понижением температуры воздуха глава Саратова Михаил Исаев потребовал усилить работу по обработке тротуаров, пешеходных переходов, лестниц, спусков, подъемов и путепроводов противогололедными материалами.

По словам председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александра Гусева, днем дорожно-уличную сеть убирают 300 единиц техники, в ночь количество спецмашин планируется увеличить до 400, организовав более 20 звеньев на вывоз снега.

Весь общественный транспорт работает на маршрутах. Временно приостановлено движение троллейбуса № 4 из-за работ по благоустройству после вскрышных работ ООО «КВС» на ул. Чернышевского, которые должны быть завершены в 15.00.

«Коллеги, техника вам передана. Это теперь ваша зона ответственности», — напомнил главам районных администраций Михаил Исаев.